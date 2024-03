Jongerenclubs politieke partijen willen meepraten over formatie

Jongerenclubs van politieke partijen van links tot rechts willen meepraten over de formatie. Dat schrijven ze samen met maatschappelijke jongerenorganisaties in een brief die is gericht aan de informateur die de Tweede Kamer woensdag zal aanwijzen. Die krijgt hoogstwaarschijnlijk de taak om de onderhandelingen te leiden over een coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB.

De jongerenclubs van de drie laatstgenoemde onderhandelende partijen hebben hun handtekening onder de brief gezet. De PVV heeft geen afdeling voor jongeren. De jongeren van GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, Volt, Partij voor de Dieren en SGP hebben ook meegetekend.

De jongerenorganisaties leggen alvast een aantal eisen neer. Zij vinden bijvoorbeeld dat Nederland zich maximaal in moet zetten om de klimaatdoelen te halen en dat de vervuiler moet betalen. De briefschrijvers vinden de woningmarkt, financiële en mentale problemen en de jeugdzorg ook belangrijke onderwerpen die aan de onderhandelingstafel moeten worden besproken. Bovendien vinden ze het voor jonge boeren belangrijk dat er duidelijke toekomstplannen komen voor de landbouw.

De inmiddels afgetreden informateur Kim Putters heeft de Tweede Kamer in zijn eindverslag aanbevolen om ook jongeren te betrekken als een nieuwe regering wordt gevormd. Daar willen de briefschrijvers de politiek aan houden.