Utrecht herdenkt tramaanslag voor de vijfde keer

Utrecht staat maandagochtend voor de vijfde keer stil bij de tramaanslag op het 24 Oktoberplein. Op 18 maart 2019 schoot Gökmen T. in en om een tram wild om zich heen. Hij vermoordde vier mensen. Anderen raakten gewond en getraumatiseerd.

Burgemeester Sharon Dijksma houdt een toespraak in het herinneringspark aan het verkeersplein. Hierna volgt een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers en kunnen mensen bloemen leggen. De klokken van de Domtoren luiden precies om 10.43 uur, het moment van de aanslag. Vlaggen hangen halfstok.

De afgelopen keren verliep de herdenking steeds min of meer gelijk. Voortaan staat de stad niet meer jaarlijks, maar eens in de vijf jaar stil bij de terreurdaad. De eerste herdenking volgt in 2029.

De tramschutter zit vast. Hij kreeg levenslang.