7 jaar cel en tbs met dwang geëist in grote sextortionzaak

Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar celstraf en tbs met dwang geëist tegen Gianni de W. (25) voor onlinemisbruik van dertig veelal minderjarige slachtoffers. Die stuurden hem grote aantallen naaktfoto’s en expliciete seksvideo’s. “Hij is geen moment gestopt met het maken van slachtoffers”, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Breda.

Het zou in totaal gaan om 172 slachtoffers, maar de zaak beperkt zich tot de dertig slachtoffers die aangifte of melding hebben gedaan. Voor de hoogte van de straf maakte dat volgens het OM niet uit.

Via sociale media kwam de man met zijn slachtoffers in contact. Onder nepnamen als Bryan.snapx en Bryansnelgeld bood hij de meisjes geld aan voor het sturen van naaktbeelden. Hij betaalde echter nooit. Wel dreigde hij de beelden te verspreiden als ze niet nog meer materiaal zouden sturen. Deze praktijk staat bekend als sextortion. De strafzaak in Breda staat bekend als de grootste sextortionzaak van het land.

Uit rapportages blijkt dat De W. kampt met een lichte autismespectrumstoornis, borderline, antisociale trekken en een seksuele afwijking. Hij is volgens gedragsdeskundigen minder toerekeningsvatbaar. De deskundigen adviseren de rechtbank om de verdachte tbs met voorwaarden op te leggen. Maar het OM ziet niets in deze lichtere tbs-variant.

De zaak gaat woensdag verder met het pleidooi van de verdediging. De rechtbank doet op 8 mei uitspraak.