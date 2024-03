Kamer wil snel in debat over vaccinatiegraad kinderen

De Tweede Kamer wil snel in debat met demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen over de vaccinatiegraad onder kinderen. D66-Kamerlid Wieke Paulusma noemde het onderwerp een “kwestie van leven of dood” en kreeg genoeg steun om “zo spoedig mogelijk” een debat in te plannen.

Veel partijen vinden dat het demissionaire kabinet te weinig doet om de vaccinatiegraad op peil te houden, werd dinsdag al duidelijk tijdens het wekelijkse vragenuur in het parlement. Vorige week meldde de GGD een uitbraak van de mazelen en sloeg het RIVM alarm over het stijgende aantal baby’s met kinkhoest. Sinds februari zijn vier baby’s aan die ziekte overleden.

“Ik ben niet tevreden over de antwoorden van de staatssecretaris en zeker niet met het tempo”, aldus Paulusma. VVD-Kamerlid Judith Tielen sloot zich daarbij aan.