Advocaat: omwonenden Schiphol heel gelukkig met uitspraak

Omwonenden rond Schiphol zijn “heel gelukkig” met de uitspraak van de rechter dat hun belangen “stelselmatig onrechtmatig” ondergeschikt zijn gesteld aan die van de luchtvaart, zegt advocaat Channa Samkalden woensdag namens hen. Volgens haar heeft het vonnis drie consequenties voor de Staat.

“Het aantal vliegtuigbewegingen moet binnen twaalf maanden terug naar de situatie in 2008. Dat betekent terug naar niet meer dan 400.000 vliegtuigbewegingen per jaar.” Eerder dit jaar zei Schiphol Group te rekenen op tussen 460.000 tot 483.000 vluchten in 2024.

Ten tweede moet de Staat “hard aan de bak”, aldus Samkalden, “om te zorgen voor effectieve rechtsbescherming voor omwonenden, voor alle mensen die hinder ondervinden”. Volgens de advocaat heeft de rechter de Staat ook hiervoor twaalf maanden de tijd gegeven.

In de laatste plaats is door de rechter geconstateerd dat er nooit een goede belangenafweging is geweest voor wat betreft de belangen van omwonenden en die van de economie, zegt ze. “Over dat punt is er geen concrete opdracht gekomen, maar met dat onrechtmatige handelen moet de Staat ook wat.”

Volgens Samkalden kan de Staat in hoger beroep. “Maar de uitspraak is uitvoerbaar bij voorraad, wat betekent dat een hoger beroep de werking van de uitspraak niet opschort. Een uitspraak in hoger beroep is niet te verwachten binnen twaalf maanden, dus de Staat moet hier wat mee.”

Samkalden zegt dat de rechtszaak weliswaar was aangespannen door de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), met daaraan verbonden enkele duizenden mensen, maar dat de uitspraak betrekking heeft op een veel grotere groep omwonenden. “Ten minste 173.000, zei de rechter.” Ze kwalificeert het vonnis als “een optimaal scenario”.

Milieuorganisatie Greenpeace noemt de uitspraak “goed nieuws voor omwonenden, natuur en klimaat”. De organisatie feliciteert RBV en constateert dat de overheid jarenlang illegaal te veel vluchten en vervuiling heeft gedoogd. Volgens Greenpeace lagen omwonenden “letterlijk wakker van de herrie”.

“Nu is het aan minister Harbers om orde op zaken te stellen. De Inspectie Leefomgeving en Transport moet de normen gaan handhaven, dat betekent minder vluchten dan het huidige krimpplan voor Schiphol. Er is geen andere uitweg dan de krimp van Schiphol. De overheid kan niet langer grote vervuilers als Schiphol en KLM uit de wind blijven houden. Iedereen in Nederland heeft recht op een veilige en gezonde leefomgeving. Het is een schande dat omwonenden voor zoiets vanzelfsprekends naar de rechter moeten stappen en dat de overheid hen niet beschermt.”