Arnhem verbiedt koranverbranding uit vrees voor wanordelijkheden

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft de voorgenomen koranverbranding zaterdag in zijn stad verboden. Pegida-voorman Edwin Wagensveld had die actie aangekondigd, nadat een eerdere poging om het boek te verbranden in januari was uitgelopen op rellen met tegendemonstranten.

Marcouch nam woensdag het besluit de actie te verbieden om wanordelijkheden te voorkomen, aldus de gemeente. Er zou ook sprake zijn van een terroristische dreiging rond de betoging. De politie zegt zelfs bij de inzet van een zeer grote politiemacht de veiligheid niet voldoende te kunnen garanderen.