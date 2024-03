Caroline van der Plas sluit zich aan bij aangifte voor nepporno

Ook BBB-leider Caroline van der Plas sluit zich aan bij de aangifte die vrouwen gaan doen van wie neppornofilmpjes online staan. Dat stelde ze dinsdagavond in een interview in talkshow Humberto. Het AD kwam dinsdag met het nieuws dat tientallen vrouwelijke BN’ers in dit soort deepfakeporno te zien zijn.

Van der Plas noemt het “verschrikkelijk, het voelt als een digitale verkrachting. Ik snap niet waarom mensen dit doen.” De politica vindt het vooral heel vervelend voor haar familie dat er dit soort filmpjes van haar rondzwerven op het internet: “Ik heb twee zoons en een moeder, die worden er ook op aangesproken. Die schrikken zich kapot. Mijn moeder is 85, die schrikt zich te pletter.”

De BBB-leider zei in het gesprek niet wanneer de aangifte wordt gedaan. Ook Olcay Gulsen en Hélène Hendriks zeiden dinsdag in talkshows dat ze aangifte gaan doen. Op X meldt CDA-leider Henri Bontenbal dat de CDA-Kamerleden Inge van Dijk en Eline Vedder ook slachtoffer zijn geworden van neppornofilmpjes en zegt dat er aangifte zal worden gedaan.

Het maken en verspreiden van dit soort deepfakevideo’s is strafbaar.