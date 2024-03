Kamer gaat in debat over prille plannen voor ‘programkabinet’

Heeft een samenwerking tussen PVV, VVD, NSC en BBB een kans van slagen en is een ‘programkabinet’ dan de juiste vorm? Deze vragen zullen woensdag uitvoerig worden besproken tijdens een Kamerdebat. Het valt bovendien te verwachten dat oud-informateur Kim Putters herhaaldelijk uit moet leggen wat de door hem afgestofte kabinetsvariant precies behelst en wat het verschil is met een gewoon meerderheidskabinet.

Veel van de toekomstige ‘oppositiepartijen’ – mocht deze formatiepoging slagen – zien in de term ‘programkabinet’ eerder een woordenspel. “Je kan het beestje noemen zoals je wilt, maar het blijft gewoon een meerderheidskabinet”, zei GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans bijvoorbeeld vorige week. Hij denkt dat VVD en NSC dit etiket nodig hebben om hun ongemak over een samenwerking met PVV weg te poetsen.

De linkse leider ziet het dan ook niet zitten om bij te dragen aan één van de adviezen uit het verslag van Putters: om op onderwerpen op zoek te gaan naar wisselende meerderheden. Steun aan een coalitie met de PVV is onbespreekbaar voor Timmermans. Tijdens het debat wordt mogelijk duidelijk of andere partijen hier wel toe te bewegen zijn.

De onderhandelende partijen kunnen ook de vraag verwachten of het wel goed zit met de onderlinge chemie. De keuze om de partijleiders in de Kamer te laten – en dus Geert Wilders geen premier te maken – wordt door Putters beschreven als een kenmerk van de door hem voorgestelde kabinetsvariant. De PVV-leider ziet het als een teken dat NSC en in mindere mate VVD hem het Torentje niet toevertrouwen.

Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe premier wel wordt aangewezen en waar deze aan moet voldoen. Putters vindt het aan de formerende partijen om hier keuzes in te maken.

Het is ook nog niet bekend wie de nieuwe informateur wordt. Het is gebruik dat de grootste formerende partij – de PVV dus – tijdens het debat iemand naar voren schuift en een voorstel doet voor een opdracht, waar de Kamer vervolgens mee instemt. Het is ook mogelijk dat Putters nogmaals informateur wordt.

Het debat begint om 10.15 uur en gaat door tot 15.00 uur, als het niet uitloopt.