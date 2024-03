OM: schade door proces De Mos komt door hemzelf

Als het proces tegen de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui schadelijk is voor de lokale politiek, is dat de schuld van henzelf, niet van het Openbaar Ministerie. Dat heeft de advocaat-generaal van het OM woensdag gezegd, op de slotdag van het hoger beroep rond de twee.

De Mos en Guernaoui zijn kopstukken van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de stad. Ze worden verdacht van corruptie. Als wethouders zouden ze giften hebben gekregen van bevriende ondernemers, en in ruil daarvoor zouden ze de ondernemers hebben geholpen, bijvoorbeeld met vergunningen. De rechtbank in Rotterdam sprak ze daar vorig jaar volledig van vrij.

Volgens het OM is er op zich niets mis met donaties aan een partij, maar wordt het anders wanneer de donateur in ruil daarvoor iets verwacht en wanneer de ontvanger daardoor iets doet. “Vanwege hun gedragingen heeft het Openbaar Ministerie strafvervolging moeten instellen. Het OM kan verdenkingen van ambtelijke omkoping niet negeren.”

Door de verdenkingen doorzochten rechercheurs in oktober 2019 de werkkamers en woningen van De Mos en Guernaoui. Zij waren toen nog wethouder, maar traden af. “Een rechter-commissaris heeft geoordeeld dat er voldoende verdenkingen waren voor een doorzoeking en inbeslagname. Dat dit bij hoge bomen gevolgen kan hebben, is soms onvermijdelijk, maar dit komt niet op het conto van het OM”, zei de advocaat-generaal.