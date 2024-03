Omwonenden Schiphol onvoldoende beschermd tegen geluidshinder

De Staat heeft de belangen van omwonenden rond Schiphol “stelselmatig onrechtmatig” ondergeschikt gesteld aan die van de luchtvaart. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De rechter stelt dat de Nederlandse overheid daarmee in strijd handelde met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Centraal in de zaak, die werd aangespannen door omwonenden van Schiphol, stond de handhaving op geluidshinder door de overheid.