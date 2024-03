Rechtbank: KLM heeft consumenten misleid met groene reclames

KLM heeft met diverse groene claims in reclames consumenten misleid, oordeelt de rechtbank in Amsterdam. De luchtvaartmaatschappij schetste in het verleden volgens de rechters “een te rooskleurig beeld” van de gunstige effecten van bijvoorbeeld bosprojecten en het gebruik van duurzamere vliegtuigbrandstof. Zulke maatregelen “verminderen de negatieve milieuaspecten slechts marginaal en wekken ten onrechte de indruk dat vliegen met KLM duurzaam is”, staat in het vonnis.

De zaak over greenwashing door KLM was aangespannen door stichting Fossielvrij NL. De milieuorganisatie stoorde zich eraan dat het bedrijf de indruk wekte dat je “kunt vliegen zonder de klimaatcrisis te verergeren”.