Wilders: ‘programkabinet’ niet mijn term, maar kan ermee leven

Het maakt PVV-leider Geert Wilders niet uit hoe een nieuw kabinet heet “als wij als PVV maar een belangrijke rol spelen”, zei hij in het debat over het eindverslag van oud-informateur Kim Putters. Putters introduceerde de term ‘programkabinet’. “Het is niet mijn term, maar ik kan ermee leven”, zei Wilders. “Dat is het eerlijke antwoord.”

CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker wilde van Wilders weten wat hij onder een ‘programkabinet’ verstaat. “Wat is daarin echt anders dan de afgelopen kabinetten”, vroeg Bikker. Putters adviseert aan de Tweede Kamer dat PVV, VVD, NSC en BBB hier in de volgende informatieronde over gaan praten.

Wilders definieert een ‘programkabinet’ als een “kabinet dat zorgt voor een akkoord op hoofdlijnen”.

Ook andere partijen hebben grote twijfels bij de term. Volgens CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal wordt er een “stuk mystiek” rondom die benaming gecreëerd om daarmee iets te “maskeren”. Hij vindt dat het gewoon een meerderheidskabinet is en zo moet worden genoemd. Het is niet meer en niet minder dan een “woordspelletje”, zei Bontenbal.

Wilders is de discussie over de naam eigenlijk wel beu en zonde van de tijd om daar een groot deel van het debat aan te besteden. “Ik heb getekend voor een programkabinet. Laten we alsjeblieft snel aan het werk gaan en afspraken maken om zo snel mogelijk te zorgen dat in Nederland de problemen worden opgelost.”