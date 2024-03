Wilders wil nieuwe informateurs acht weken geven, sneller mag ook

PVV-leiders Geert Wilders wil de nieuwe informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf maximaal acht weken geven om de mogelijkheden tot een rechts ‘programkabinet’ te onderzoeken. Maar de onderhandelende partijen willen hun best doen om het sneller te doen, verzekert hij.

Het is de bedoeling dat PVV, VVD, NSC en BBB tot een akkoord op hoofdlijnen komen. Dat moet de basis vormen van een nieuw kabinet met meer afstand dan gebruikelijk tot de Tweede Kamer, maar dat wel kan rekenen op “zo breed mogelijke steun” in de volksvertegenwoordiging.

De beoogde informateurs hebben zelf aangegeven acht weken een redelijke termijn te vinden om de klus te klaren, zegt Wilders. “Maar ik kan namens de partijen zeggen dat als het eerder kan, dat we het natuurlijk eerder zullen doen.”

D66-leider Rob Jetten had eerder opgeroepen tot haast. Hij wil dat de partijen uiterlijk op Koningsdag met een akkoord op hoofdlijnen komen. Jetten kreeg bijval van Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA, die zelfs oproept tot nog meer spoed en nog voor het meireces van de Tweede Kamer opnieuw wil debatteren over de voortgang in de kabinetsformatie.