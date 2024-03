Willem Engel staat terecht voor negeren demonstratieverbod

De rechtbank in Den Haag behandelt woensdag een eerder uitgestelde strafzaak tegen Willem Engel. De activist staat terecht voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag tegen de coronaspoedwet. Engel is ook aangeklaagd voor opruiing via Facebook. Hij riep volgens het OM in een livestream op om agenten te arresteren.

Op zaterdagavond 10 oktober 2020 waren er zo’n honderd mensen naar het Plein in Den Haag gekomen om te protesteren tegen de coronaspoedwet, die op dat moment in behandeling was in de Tweede Kamer. De demonstranten riepen leuzen als ‘Wij zijn Nederland’ en ‘Leven in vrijheid’. Eerder op de avond had de politie de aanwezigen al weggestuurd, omdat ze van de burgemeester niet langer mochten demonstreren. Engel werd om 20.46 uur gearresteerd en kreeg een gebiedsverbod van tien dagen.

Op een eerdere zitting in 2021 zei Engel niet schuldig te zijn aan het negeren van een vordering van de politie. Hij zat naar eigen zeggen al in de arrestantenbus toen de politie ’s avonds op de Hofweg de demonstranten opdroeg de protestmanifestatie te beëindigen.

Engel staat dus ook terecht voor opruiing. De officiële verdenking tegen hem luidt dat hij zijn achterban heeft opgeroepen tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. De officier van justitie zei daar eerder over: “Je mag als burger iemand aanhouden als hij een strafbaar feit heeft begaan. Maar je kunt niet voor eigen rechter spelen en oproepen agenten te arresteren.”

Dit strafproces staat los van een eerdere strafzaak die volgde na een massa-aangifte. De rechtbank Rotterdam sprak Engel grotendeels vrij en veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van een maand voor opruiing. Die zaak ging over een reeks berichten over corona op sociale media. Die zaak loopt nog in hoger beroep en gaat op 22 mei verder bij het hof in Den Haag.