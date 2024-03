Amsterdammers tot 27 jaar en docenten gratis lidmaatschap bieb

Amsterdammers tot 27 jaar en docenten in de hoofdstad krijgen vanaf januari 2025 een gratis lidmaatschap van de bibliotheek. Dat maken de gemeente Amsterdam en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) donderdag bekend. Kinderen tot 19 jaar kunnen al gratis en boetevrij lenen bij Amsterdamse bibliotheken.

De uitbreiding van gratis lidmaatschap valt onder de zogeheten nieuwe beleidsvisie voor de openbare bibliotheek in Amsterdam, die wethouder Marjolein Moorman (onderwijs) en directeur van de Stichting OBA Martin Berendse woensdag presenteerden. Daarin hebben gemeente en de bibliotheken opgesteld hoe ze lees- en taalvaardigheden willen bevorderen, de digitale ongelijkheid willen bestrijden en hoe de bibliotheek een maatschappelijk rol kan spelen in buurten en stadsdelen.

Daaronder valt onder meer gratis lidmaatschap voor een grotere groep jongeren. De OBA worstelde er al langer mee dat jongeren als ze 18 waren moesten gaan betalen voor het lenen van boeken, terwijl ze dan nog in een cruciale leesfase zitten, aldus Berendse. De nieuwe groep moet nog wel een boete betalen bij te laat inleveren. “We gaan ervan uit dat mensen van 18 jaar verantwoordelijk genoeg zijn om op tijd een boek in te leveren. Maar mocht dat toch nog problemen opleveren, dan kijken we er opnieuw naar”, zegt Berendse.

In Deventer en Spijkenisse kunnen mensen tot 27 jaar nu al gratis boeken lenen. Het loopt daar “als een tierelier”, aldus Moorman. “De bibliotheek hoort in het middelpunt van de aandacht te staan”, zegt ze. “De inzet van deze visie: de leeshoofdstad van Nederland worden.”

Het gratis lidmaatschap geldt straks ook voor leraren in alle lagen van het onderwijs. Zij kunnen het aanvragen via hun onderwijsinstelling, aldus Moorman. “Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom maken we voor deze groep het lidmaatschap gratis.”

Of het gratis lidmaatschap ook geldt voor digitale en luisterboeken is nog niet duidelijk. “Daar gaat de wethouder niet over, maar dat ligt bij de Koninklijke Bibliotheek. We gaan nog naar Den Haag om dat te bespreken, “, aldus Berendse.