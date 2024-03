Arnhem legt Pegida-voorman gebiedsverbod voor 6 maanden op

Pegida-voorman Edwin Wagensveld mag zes maanden lang niet op het grondgebied van de stad Arnhem komen. Dat is het gevolg van een gebiedsverbod dat burgemeester Ahmed Marcouch hem donderdag heeft opgelegd. Het verbod gaat onmiddellijk in. Na drie maanden zal Marcouch het gebiedsverbod heroverwegen, zo heeft hij aan Wagensveld laten weten.

Wagensveld wilde zaterdag een koran verbranden op het Jansplein in Arnhem. Woensdag verbood Marcouch dat op advies van de politie uit vrees voor wanordelijkheden en omdat er concrete terroristische bedreigingen zouden zijn. Wagensveld liet meteen op sociale media weten dat hij zaterdag zeker wel naar Arnhem zou komen. Daarom heeft Marcouch hem nu een gebiedsverbod opgelegd.

Wagensveld mag zich nergens in Arnhem vertonen op grond van het gebiedsverbod. Hij mag wel met trein of bus door Arnhem reizen, maar daar niet uitstappen. Arnhem is een hoofdstation voor treinen van en naar Duitsland, waar Wagensveld woont. Ook geldt een uitzondering voor het geval hij in het gerechtsgebouw in Arnhem zou moeten verschijnen.

Marcouch vreest dat de komst van Wagensveld groepen en individuen zal aantrekken, die met geweld zullen proberen hem tegen te houden of zijn actie te verhinderen. Er zijn concrete bedreigingen richting zijn persoon. Ook duiken er waarschijnlijk groepen op die hoe dan ook gewelddadigheden willen plegen, aldus de burgemeester, die spreekt van “een hoge mate van waarschijnlijkheid.”

Via oproepen op sociale media zullen er waarschijnlijk in de laatste uren voor de verboden demonstratie nog veel tegendemonstranten naar Arnhem komen, “wat de onvoorspelbaarheid en daarmee de onbeheersbaarheid van de al te verwachten ernstige wanordelijkheden vergroot”, aldus Marcouch. De politie zegt de veiligheid niet te kunnen garanderen, zelfs niet met de inzet van een heel grote politiemacht.

Wagensveld probeerde in januari al een koran te verbranden in Arnhem. Dat ging niet door omdat er veel tegendemonstranten waren. De bijeenkomst liep uit op rellen en vechtpartijen, waarbij de politie de Pegida-voorman in bescherming moest nemen. Marcouch verbood die manifestatie destijds niet, omdat iedereen recht op demonstreren heeft.