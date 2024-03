Bijna 500 kilo cocaïne ontdekt in bedrijfspand, man aangehouden

De politie heeft afgelopen dinsdag in Naarden bijna 500 kilo cocaïne gevonden. De drugs lagen in een bedrijfspand aan de Nikkelstraat in de Noord-Hollandse plaats. Een 26-jarige man uit Amsterdam is aangehouden.

De vondst was het gevolg van een anonieme tip die bij Meld Misdaad Anoniem binnenkwam. De tipgever meldde dat er bij het bedrijfspand vaak verdachte situaties waren. Hierdoor vermoedde de politie dat er in het pand een drugslab kon zijn.

Nadat de politie het pand dinsdag was binnengevallen, trof zij de cocaïne met een waarde van bijna 25 miljoen euro aan. Ook vonden agenten inpakmateriaal voor de drugs, flessen met gevaarlijke vloeistoffen en een vuurwapen. Bovendien werden een boot en een grote kluis gevonden. Deze zaken zijn in beslag genomen.

De aangehouden man bevond zich in het pand toen de politie binnenviel. De gemeente heeft het pand voor zes maanden gesloten.