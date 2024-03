CIDI: aanval op Israëlische ambassade Den Haag enge ontwikkeling

Het is “heel gevaarlijk” dat iemand donderdagochtend een brandend voorwerp naar de Israëlische ambassade in Den Haag heeft gegooid. Dit zegt Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). “Ik vind het een totaal enge ontwikkeling dat het geweld hier in Nederland dusdanige vormen aanneemt dat een ambassade wordt aangevallen.”

Volgens Mestrum kan je tegen het beleid van Israël zijn, maar “op deze manier geweld toepassen is levensgevaarlijk. Dat mensen hier bedenken dat ze iets oplossen door geweld toe te passen op instituten in Nederland.” Ze vreest “copycatgedrag” en maakt zich zorgen om de veiligheid van mensen die in de ambassade werken. “Dat zijn gewoon mensen die hun werk doen, die zijn niet in eerste instantie verantwoordelijk voor wat er gebeurt.” De directeur van het CIDI vindt dat “we met zijn allen erg waakzaam moeten zijn” en “ons best moeten doen om polarisatie tegen te gaan”.

De politie heeft een verdachte opgepakt.