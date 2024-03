Informateurs beginnen bij financiën: ‘flink deel van de klus’

Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol richten zich aan het begin van de nieuwe formatieronde op de overheidsfinanciën. Ze hebben demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg uitgenodigd voor een gesprek over de voorjaarsnota en het onderwerp is “chefsache”, wat Van Zwol betreft.

“U snapt het: de financiën zijn een groot en belangrijk onderwerp aan de formatietafel”, zei Dijkgraaf. Dat betekent niet dat de formerende partijen pas over andere onderwerpen kunnen doorpraten wanneer er een akkoord ligt over financiën. NSC-leider Pieter Omtzigt gaf na een eerste gesprek met de informateurs wel aan dat hij hoopt dat er overeenstemming komt over een financieel kader. “Dat raakt alles.”

Vooral van de PVV is bekend dat ze dure plannen hebben in hun verkiezingsprogramma. Drie van de vier partijen (PVV, NSC en BBB) hebben bovendien hun programma’s niet laten doorrekenen. Daarom is ook niet helemaal duidelijk hoe zij hun plannen willen financieren.

De mogelijke tegenvallers die ministeries na navraag hadden opgegeven, waren de reden dat in een vorige ronde NSC de gesprekken stopzette. De omgang met de schatkist zal dan ook een “flink deel van de klus zijn”, voorspelt Dijkgraaf. Volgens een club ambtenaren moet een nieuw kabinet op de lange termijn 17 miljard euro vinden, ofwel via bezuinigingen of via hogere belastingen.