Informateurs: premiersvraag komt aan de orde, maar nu nog niet

De onderhandelende partijen gaan het deze formatieronde hebben over wie de premier van een nieuw kabinet moet worden, zeggen de nieuwe informateurs donderdag. Maar in de “eerste paar weken” komt deze vraag nog niet op tafel te liggen, aldus informateur Richard van Zwol. De CDA’er begon donderdag met Elbert Dijkgraaf (SGP) aan de inhoudelijke formatieronde.

“Het is volstrekt helder dat dit in de loop der tijd besproken moet worden”, zei Van Zwol tijdens een persconferentie. En naar goed gebruik in politiek Den Haag ligt het initiatief daartoe in eerste instantie bij de grootste partij, de PVV. De partij van Wilders krijgt de kans om te zeggen “wat mij betreft gaan we daar nu over praten, en wel in deze richting”.

De PVV-leider zei woensdag in het debat over de vorige formatieronde: “ik denk dat wij als grootste partij het voorrecht hebben om iemand voor te dragen, maar dat moet natuurlijk wel iemand zijn die door de andere drie partijen wordt gedragen.”