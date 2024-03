Multiscope: groei e-bikes en e-scooters stagneert

Het aantal bezitters van e-bikes, e-scooters en andere Lichte Elektrische Voertuigen (LEV) neemt nauwelijks nog toe. In een onderzoek van marktonderzoeksbureau Multiscope staat dat het bezit het afgelopen jaar met een procentpunt is gestegen ten opzichte van 2022. Ook zijn minder Nederlanders geïnteresseerd in de aanschaf ervan.

Zo’n 43 procent van de Nederlanders vanaf 18 jaar is eigenaar van een elektrische fiets, scooter of LEV, dat zijn pakweg 6,3 miljoen inwoners. In 2021 lag dat percentage nog op 36 procent. Pakweg twee derde geeft aan niet van plan te zijn een dergelijk vervoermiddel aan te schaffen, een jaar eerder lag dat nog op 52 procent.

Al dit soort elektrische vervoermiddelen samen vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer 12,9 miljard euro. Elektrische fietsen zijn goed voor 96 procent van dit bedrag, de scooter vertegenwoordigt drie procent.