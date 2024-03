Nieuw uniform moet Mobiele Eenheid beter beschermen tegen geweld

Het nieuwe uniform voor de Mobiele Eenheid van de politie moet ME’ers beter beschermen tegen geweld. Donderdag is het tenue gepresenteerd in het Brabantse Ossendrecht. Het huidige ME-uniform is al zo’n tien jaar in gebruik.

“De afgelopen jaren kregen collega’s meerdere keren te maken met heftige rellen en gericht geweld”, aldus Paul van Musscher, directeur van het Politiedienstencentrum dat het uniform heeft ontwikkeld. “Het nieuwe uniform biedt in zulke situaties betere bescherming.” Dat komt onder meer door beschermingsstukken die over het pak op kwetsbare delen van het lichaam worden gedragen, zoals op het sleutelbeen, onderarm en bovenbeen. Voorheen zat een deel van de bescherming in het pak.

Daarnaast moet het nieuwe uniform ook beter ventileren dan het vorige en zo min mogelijk lichaamswarmte vasthouden. In het verleden is het ME-uniform aangepast na klachten dat het te warm was. Bij oefeningen werden ME’ers zelfs onwel door de hitte. De ventilatie van de beschermingsstukken is toen verbeterd en het veiligheidsvest vervangen.

Ook kan het uniform beter aangepast worden aan verschillende weersomstandigheden doordat het bestaat uit meerdere lagen, zoals thermoactieve-onderkleding die snel vocht afvoert en verschillende jassen. Het is gemaakt van brandvertragend materiaal en “voorzien van de nieuwste technieken om vlammen te doven”.

“Dat vorige pak was goed, maar je moet altijd streven naar beter”, aldus Frank Paauw, verantwoordelijk voor de ME binnen de politie. Volgens Paauw waren sommige dingen minder comfortabel bij het oude uniform en bood het op sommige plekken minder bescherming. “Alles bij elkaar is dit nieuwe pak een stap naar voren, zoals we dat op meer plekken doen.”

De Mobiele Eenheid wordt ingezet om verstoring van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden, bijvoorbeeld bij demonstraties of voetbalwedstrijden. Een ME-inzet kent drie verschijningsvormen. De eerste is erop gericht om mensenstromen in goede banen te leiden, zoals bij een demonstratie. Dan draagt de ME’ er het reguliere uniform.

Als de dreiging toeneemt kunnen beschermingsstukken op het uniform geplaatst worden. Bij ernstige verstoringen van de openbare orde draagt een ME’er ook nog een helm en een schild. ME’ers worden ingezet naast hun gewone politiewerk.

De politie in Limburg is de eerste die het nieuwe uniform in gebruik neemt. De komende periode zullen ook de andere politie-eenheden het oude voor het nieuwe pak verwisselen.