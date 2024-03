Rutte: EU-leiders minder kritisch over Israël dan Nederland

De EU-leiders zullen op hun top in Brussel minder scherpe uitspraken doen over de oorlog in Gaza dan Nederland zou willen, verwacht demissionair premier Mark Rutte. “Het zal ongetwijfeld verwaterder zijn”, zegt de premier bij aankomst. Hij rekent er wel op “dat we eruit kunnen komen”.

De EU-landen denken vanouds heel verschillend over het conflict tussen Israël en de Palestijnen en nu ook weer over het offensief van Israël in Gaza. Op de laatste toppen meden ze het onderwerp, om niet te verzanden in een ruzie zonder uitweg. Maar nu de nood in Gaza maar groeit en groeit hebben ze zich voorgenomen toch stelling te nemen.

Ruttes “inschatting op dit moment is dat we eruit kunnen komen”, maar “het kan ook zijn dat ik hier vanavond sta en zeg het is niet gelukt”. Er zijn EU-lidstaten die er bijvoorbeeld niets voor voelen om Israël op te roepen om Rafah niet binnen te trekken. Onder meer Oostenrijk, Tsjechië en ook Duitsland zijn ervoor beducht Israël te zeer in de weg te lopen.

De conclusies van de leiders zullen “wat minder scherp zijn” dan die van Rutte zelf, waarschuwt hij daarom.