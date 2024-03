Tot 6 jaar cel voor doodslag jeugdbegeleidster in Emmen

De rechtbank in Assen heeft celstraffen tot zes jaar opgelegd voor de gewelddadige dood van een begeleidster (26) van jeugdzorgcentrum Yorneo in Emmen. Een 17-jarige jongen uit Ruinerwold die haar met een mes doodstak, kreeg twee jaar jeugddetentie, de maximale straf in het jeugdstrafrecht. Ook moet hij in een kliniek voor minderjarigen behandeld worden. Het Openbaar Ministerie had ook twee jaar cel geëist, maar dan met tbs met dwangverpleging.

Zijn mededader Arek K. (20) uit Veenhuizen kreeg voor zijn aandeel in het geweld zes jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Het OM had eerder tien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist.

De twee zouden uit zijn geweest op de kluis van de instelling, waar de 17-jarige dader woonde. K. zou de vrouw hard tegen het hoofd hebben geschopt, nadat zijn mededader haar had neergestoken. De buit bedroeg slechts een paar honderd euro.