Uitspraak in zaak rond neergestoken begeleidster instelling Emmen

De rechtbank in Assen doet donderdagmiddag uitspraak in de zaak rond de gewelddadige dood van een begeleidster (26) in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen.

Op 14 januari 2023 werd de vrouw dood aangetroffen in de instelling, nadat ze was neergestoken. Het Openbaar Ministerie acht een 17-jarige jongen uit Ruinerwold, die zelf in de instelling woonde, verantwoordelijk voor het steken. Tegen deze minderjarige jongen werd 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Ook de 20-jarige Arek K. uit Veenhuizen zou een aandeel hebben gehad in het geweld. Tegen hem eiste het OM 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De verdachten zouden volgens het OM uit zijn geweest op de kluis van de instelling. K. zou de vrouw tegen het hoofd hebben geschopt, nadat zijn medeverdachte haar had neergestoken. De buit bedroeg slechts een paar honderd euro.

De verdachten maakten deel uit van een bende, waarvan de 20-jarige Jermaine S. uit Emmen een van de leiders zou zijn. Hij zou de jongens die avond opdracht hebben gegeven een overval te plegen. Het OM eiste 7 jaar cel tegen hem. Ook de 20-jarige Gino de W. uit Groningen zou een van de leiders zijn. Hij zou de jongens eerder al op pad hebben gestuurd om overvallen te plegen. Hij moet volgens het OM een celstraf van 40 maanden krijgen.