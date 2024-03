Vooralsnog geen extra maatregelen rond ambassade Israël

Rond de ambassade van Israël in Den Haag worden voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. De gemeente Den Haag zegt eerst het onderzoek van de politie af te wachten.

Een onbekende heeft donderdagochtend een brandend voorwerp naar de ambassade gegooid. Dat is gevestigd aan de Johan de Wittlaan in Den Haag. In februari waren zwarte schermen rond het gebouw gezet en werd een deel van de weg ervoor afgesloten. Aanleiding was een dreiging “die uiterst serieus genomen moet worden”, meldde de Haagse burgemeester Jan van Zanen toen. Op die dreiging ging hij verder niet in.

Den Haag voerde toen ook een noodverordening in, waardoor de politie het gebouw van de ambassade kon controleren. Ook konden agenten mensen wegsturen uit de omgeving en ze de toegang tot het gebouw met de ambassade weigeren.