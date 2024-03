Pauzeknop Groeifonds leidt wat Adriaansens betreft niet tot afstel

Dat de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds is gepauzeerd, betekent wat minister Micky Adriaansens betreft niet dat het einde verhaal is voor het fonds. De demissionaire bewindsvrouw (Economische Zaken) zette de nieuwe ronde stil nadat de Tweede Kamer eerder deze week een voorstel had weggestemd om het fonds juist in stand te houden.

Voor de openstelling van de ronde op 1 juni, had binnenkort (op 1 april) al een aankondiging moeten volgen. “Nou dat was veel te kort dag”, aldus Adriaansens. “Dus ik neem even pas op de plaats om te kijken hoe we ermee omgaan. Maar die datum was in ieder geval niet meer realistisch.”

Volgens de bewindsvrouw is het nu zaak om “goed na te denken wat ze nou gezegd hebben in de Kamer”. Afhankelijk van de timing, zal ook de formatietafel wat willen zeggen over het Groeifonds. PVV, VVD, NSC en BBB stemden ook tegen de motie om het fonds in stand te houden.