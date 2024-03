Door een steekpartij aan de Ter Apelervenen in het Groningse Ter Apel is vrijdagavond iemand ernstig gewond geraakt. De politie meldt dat een verdachte is opgepakt.

De steekpartij gebeurde rond 19.10 uur en vond volgens een bron plaats bij de asielopvang van het COA. Een woordvoerder van de politie kan dit niet bevestigen.

De gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zegt niets over de identiteiten van het slachtoffer en de verdachte.