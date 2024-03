106 aanhoudingen bij klimaatprotest op Eindhoven Airport

Bij de demonstratie van klimaatactivisten op Eindhoven Airport zijn zaterdag 106 mensen aangehouden, meldt de marechaussee. 31 activisten zijn opgepakt omdat ze probeerden door een hek op het luchthaventerrein te komen. De overige arrestaties waren voor het niet voldoen aan een bevel om te vertrekken uit de terminal van de luchthaven.

De 75 activisten die in de terminal werden opgepakt zijn inmiddels weer vrijgelaten, laat een woordvoerder van de marechaussee weten. Zij worden verder niet strafrechtelijk vervolgd, aldus het Openbaar Ministerie. De anderen zitten nog vast. Tegen hen wordt een dossier opgemaakt, daarna beslist het OM hoe de zaak wordt afgehandeld. “Gelet op de ernst van de feiten ligt onze focus op deze groep”, aldus een OM-woordvoerder.

Een actievoerder had zich vastgelijmd aan de vloer. Hij is losgemaakt en met de andere demonstranten in gereedstaande bussen afgevoerd. Het protest van Extinction Rebellion (XR) en Scientist Rebellion (SR) begon rond het middaguur. Even na 16.00 uur was de actie ten einde.