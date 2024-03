Natuurmonumenten wil geld voor gebruik natuur tijdens wielerkoers

Natuurmonumenten wil geld zien van de organisatie van het NK Wielrennen en de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal voor het gebruik van hun natuurgebied tijdens het wielerevenement op 23 juni. Dat geld wil de natuurbeheerder gebruiken voor de structurele verbetering van de natuur in Nationaal Park Veluwezoom.

De gemeenten zijn echter niet van plan om de “aanzienlijke financiële bijdrage” te betalen, want dat zou een precedentwerking hebben voor andere evenementen. Dat schrijft de Arnhemse wethouder Bob Roelofs in een verslag over de ontwikkelingen rondom het NK Wielrennen.

De organisatie ligt al sinds begin dit jaar overhoop met Natuurmonumenten, dat grote bezwaren heeft tegen de massa mensen die op de wielerkoers afkomt en die mogelijk schade aan de natuur veroorzaakt. Dat Natuurmonumenten nu ook om een financiële vergoeding vraagt, is volgens Roelofs “een ongebruikelijke eis, waaraan we niet kunnen voldoen”. “Het zou een precedent scheppen met onzekere gevolgen.”

De Posbank bij Rheden is het kwetsbaarste deel van het nationale park. De renners moeten daar heuvels beklimmen. De gemeenten kunnen de natuurbeheerder niet garanderen dat er helemaal geen publiek op de Posbank zal zijn. Wel hebben ze beloofd dat er geen enkele publiekstrekker op de Posbank georganiseerd wordt en dat de gemeenten zullen proberen het publiek naar andere plekken te lokken. Eerder is de route van de wielerkoers al aangepast om het natuurgebied te ontzien.

Er zal geen reclamekaravaan over de Posbank rijden en er vliegen geen helikopters boven het gebied. De hele route van de koers wordt afgesloten voor ander verkeer en organisatie en juryleden rijden alleen in elektrische auto’s. De gemeenten zijn van plan om binnenkort vergunningen af te geven voor het NK.

Natuurmonumenten heeft een andere route voor de koers bedacht om het nationale park te ontzien. De natuurbeheerder stelt dat de huidige route niet acceptabel is, omdat het ook nog broedseizoen is. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt als de gemeenten binnenkort toch vergunningen afgeven.