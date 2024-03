Advocaat Roethof 6 weken geschorst voor lekken informatie

Strafrechtadvocaat Gerald Roethof krijgt een onvoorwaardelijke schorsing van zes weken opgelegd voor het lekken van informatie in een lopend onderzoek. Dit staat in een uitspraak van de Raad van Discipline in Amsterdam. Die behandelt klachten over de advocatuur.

Roethof werd verdacht van het lekken van informatie uit een strafdossier, terwijl zijn cliënt beperkingen waren opgelegd. Volgens de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft Roethof de regels voor advocaten geschonden. De Raad van Discipline oordeelde maandag dat deze klacht gegrond is.

De advocaat heeft dertig dagen de tijd om tegen deze schorsing in hoger beroep te gaan. In dat geval gaat de schorsing nog niet in.