Man opgepakt voor bedreiging Marktplaats vrij, nog wel verdachte

De verdachte die donderdagavond werd aangehouden voor bedreiging aan het adres van Marktplaats in Amsterdam, is weer vrij. Hij is afgelopen vrijdagmiddag heengezonden, zegt een politiewoordvoerder maandag. Hij is nog wel verdachte in de zaak, maar het Openbaar Ministerie zag geen reden om de 30-jarige man uit Zwolle langer vast te houden, aldus de politiewoordvoerder.

Marktplaats deed donderdag aangifte van een onlinebedreiging. Volgens nieuwszender BNR, die in hetzelfde pand zit als Marktplaats aan het Prins Bernhardplein, zou een boze klant hebben gedreigd om te gaan schieten in het kantoor. Daarom werd donderdagmiddag het pand op eigen beweging van de bedrijven ontruimd. BNR kon daardoor tijdelijk niet vanuit de eigen studio uitzenden. Ook medewerkers van Het Financieele Dagblad, dat in het pand zit, moesten tijdelijk vanuit huis werken.

De man werd donderdagavond opgepakt in Zwolle. Over zijn motief is nog niks bekendgemaakt door de politie.