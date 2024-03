OM: nog geen besluit over strafrechtelijke vervolging Blommestijn

Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft maandag bevestigd dat er een onderzoek loopt naar Raisa Blommestijn (30), voormalig presentatrice bij Ongehoord Nederland (ON!). Ze is vorig jaar in augustus gehoord door de politie over meerdere tweets die ze heeft gestuurd op X over geweld van migranten op station Bijlmer ArenA in Amsterdam en massa-immigratie.

“Op dit moment ligt de zaak ter beoordeling bij het OM en kunnen we over de strafrechtelijke vervolging geen uitspraken doen”, laat een woordvoerster van het OM in Den Haag weten. Blommestijn weet dus nog niet of de officier van justitie de zaak aan de rechtbank voorlegt.

Blommestijn maakte zondag op X bekend dat ze in augustus op het politiebureau drie uur lang is verhoord om groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Het gaat volgens haar onder meer om haar bericht met de tekst ‘Dagelijks worden mensen verkracht, in elkaar geslagen, geïntimideerd en afgeslacht door migranten. De elite heeft de grenzen opengezet en onze veiligheid moedwillig verspeeld. Ons huis verwoest. En we hebben het laten gebeuren. Wij laten het gebeuren. Wanneer is genoeg, genoeg?’

Na haar verhoor besloot ze in eerste instantie “gezien de precaire positie van Ongehoord Nieuws” niets naar buiten te brengen. “Ik wilde niet nog meer negatieve aandacht vestigen op mijn uitzendingen.” Blommestijn stopte in januari bij het tv-programma Ongehoord Nieuws nadat ze door de omroep werd aangesproken op haar gedrag op social media. Zelf noemde ze dat een poging tot censureren.