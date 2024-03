Politie onderzoekt verstoring van optreden Lenny Kuhr

De politie onderzoekt het verstoren van een optreden van zangeres Lenny Kuhr, zondagmiddag. Vier pro-Palestijnse activisten liepen toen het podium van Theater De Leest in Waalwijk op.

Via X heeft de politie maandag een signalement van de vier verspreid. Het gaat om drie vrouwen van ongeveer 65 jaar, 55 jaar en 25 jaar oud, en een man van rond de 25 jaar die een rode muts droeg.

De vier riepen onder meer “from the river to the sea, Palestine will be free”. Dat is een omstreden tekst, omdat het grondgebied van de staat Israël tussen de rivier de Jordaan (“the river”) en de Middellandse Zee (“the sea”) ligt. Ook zwaaide een van de demonstranten met een Palestijnse vlag en werden er flyers door de zaal gegooid.

Kuhr werd bij het incident uitgemaakt voor moordenaar en terrorist. Ook verwezen de activisten naar het feit dat kinderen en kleinkinderen van de zangeres in Israël wonen. Haar toen 19-jarige kleinzoon, een militair in het leger van Israël, was in oktober vorig jaar in zijn buik geraakt tijdens een vuurgevecht met de radicale Palestijnse beweging Hamas. Kuhr vloog daarna naar Israël om bij hem te zijn.

Kuhr heeft aangifte gedaan van belediging, smaad en laster. Inmiddels zijn twee getuigen gehoord. Ook worden de reserveringen en camerabeelden bekeken en geluidsfragmenten beluisterd.

De zangeres maakte haar optreden wel af. Deze week staat ze nog op het podium in Stadskanaal en Monster.