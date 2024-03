PVV, VVD, NSC en BBB praten aan formatietafel over wonen

De vier onderhandelende partijen praten aan de formatietafel over volkshuisvesting. Maandagochtend kwamen de leiders en enkele fractiespecialisten van PVV, VVD, NSC en BBB bijeen bij informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf.

De eerste volle week van inhoudelijke onderhandelingen tussen de vier partijen volgt op gedoe afgelopen weekeinde over de overheidsfinanciën. VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemde het in WNL op Zondag een “feit” dat er bezuinigd moet worden. PVV-voorman Geert Wilders gaf snel aan daar niets van te willen weten. “Yeşilgöz begint de onderhandelingen op TV”, reageerde hij op X.

Yeşilgöz en Wilders liepen door naar de kamer waar wordt overlegd, terwijl NSC-leider Pieter Omtzigt de pers te woord stond. Die wilde niet reageren op de wisseling. “Ik ga er nu even helemaal niks over zeggen.” Ook Caroline van der Plas (BBB) ging er niet op in. “Geen idee”, zei zij op vragen van de pers. “Dat moet u aan hen vragen. Ik doe er niet aan mee.”

Omtzigt voegde eraan toe dat hij zich bezig heeft gehouden met het onderwerp van maandag: wonen. “Hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer betaalbare woningen komen. Welke maatregelen nodig zijn. Daar wou ik me vandaag even op focussen.”