Pieter Derks doet oudejaarsconference voor NPO

Pieter Derks verzorgt dit jaar de oudejaarsconference voor de NPO. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in het BNNVARA-programma Sophie & Jeroen. Het is de eerste keer dat de cabaretier op televisie de eindejaarsshow doet. Over de inhoud van de voorstelling is nog niets bekend.

De 39-jarige Derks maakte in 2013 al eens een oudejaarsconference voor NPO Radio 1. Een paar jaar eerder was hij bij een groot publiek bekend geworden door zijn wekelijkse bijdragen aan het programma De Wereld Draait Door. In 2013 won Derks de populaire kennisquiz De Slimste Mens.

Vorig jaar verzorgde Micha Wertheim de oudejaarsconference. Net als Derks had hij dat nog niet eerder gedaan.