Wet tegen discriminatie op arbeidsmarkt strandt in senaat

De wet die discriminatie bij sollicitaties moet voorkomen, is na een uitzonderlijke behandeling gestrand in de Eerste Kamer. In de senaat kreeg het voorstel van demissionair minister Karien van Gennip geen meerderheid, ondanks toezeggingen van haar aan onder meer de VVD.

Om de laatste concessies te bespreken, hield de Eerste Kamer dinsdagavond een vierde termijn voor de bespreking van het wetsvoorstel. Normaal gesproken blijft een behandeling bij twee termijnen. De VVD stemde in de Tweede Kamer nog voor het plan. De Eerste Kamerfractie van de liberalen zegt niet zeker te weten of de wet effect zal hebben, terwijl deze wel tot extra regels voor (kleine) bedrijven zal leiden.

De wet zou bedrijven verplichten een werkwijze te hebben om discriminatie tegen te gaan bij sollicitaties en hierover te rapporteren. Van Gennip had toegezegd dat de strengere regels alleen gelden voor bedrijven met minstens vijftig werknemers. Ook zou de eerste twee jaar niet worden gehandhaafd. De VVD-fractie was niet gerustgesteld. Volgens GroenLinks-PvdA zochten de liberalen naar een excuus om niet akkoord te gaan met de wet.