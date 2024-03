ANWB verwacht veel verkeer op de weg rond Pasen

Dagjesmensen en toeristen grijpen het paasweekend massaal aan om de weg op te gaan, verwacht de ANWB. De drukte begint donderdagmiddag al, als mensen vanaf hun werk naar huis rijden en gelijktijdig het recreatieverkeer op gang komt. Dat was vorig jaar goed voor de drukste spits van het jaar met 1491 kilometer file. De drukte is volgens de verkeersinformatiedienst vooral voelbaar in het midden van het land en in Noord-Brabant.

Op Goede Vrijdag rijden veel Duitse toeristen naar de kust of de Waddeneilanden. Automobilisten die vanaf de Duitse grens rijden of richting Zeeland willen, moeten daarom geduld oefenen. Ook voor de boot naar Texel moeten ze rekening houden met wachtrijen.

Tijdens de paasdagen zijn vooral De Keukenhof, de Designer Outlet in Roermond en het circuit van Zandvoort populair, met daardoor in de omgeving verkeersopstoppingen. Werkzaamheden aan de Beneluxtunnel zorgen in de regio Rotterdam opnieuw voor overlast. De tunnel is van vrijdagavond tot maandagochtend in zuidelijke richting afgesloten. Ook de A27 is dit weekend dicht, tussen de knooppunten Hooipolder en Gorinchem.

Terugkerende toeristen zorgen op tweede paasdag in de middag weer voor files en ook op de dinsdag na het lange weekend verwacht de ANWB een hele drukke ochtendspits. Die was vorig jaar goed voor 844 kilometer aan langzaam rijdend en stilstaand verkeer.