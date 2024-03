CJO roept op tot maatregelen tegen groeiende Jodenhaat

Het bestuur van het Centraal Joods Overleg (CJO) roept de overheid en bestuurders op om op te treden tegen de groeiende Jodenhaat in Nederland. “Ministerraad, overheid, bestuurders: neem eindelijk concrete maatregelen om de Joodse gemeenschap te beschermen”, zeggen voorzitter Chanan Hertzberger en vicevoorzitter Hans Weijel van het CJO in een interview met De Telegraaf.

“Het gaat maar door”, aldus Hertzberger. “Sinds 7 oktober neemt het aantal antisemitische incidenten hand over hand toe, met als dieptepunt de verstoring van het optreden van Lenny Kuhr. Dit moet nu echt stoppen.”

Hij zegt dat zijn zoon na het voetballen in elkaar is geslagen en Joodse jongeren bij het uitgaan in Amsterdam worden lastiggevallen. “Op onderwijsinstellingen is onze jeugd niet meer veilig: ze worden gecanceld, aangevallen, geïntimideerd. Het is schering en inslag en we hebben er genoeg van. Wij zijn normale Nederlanders en willen ook als zodanig beschouwd en behandeld worden. Onze burgerlijke vrijheden zijn in het geding: steeds meer Joden voelen zich bedreigd en geïntimideerd en verbergen hun Joodse symbolen.”

De voorzitter laat weten dat binnenskamers steun wordt toegezegd, maar gesprekspartners publiekelijk weinig van zich laten horen. “Waar zijn de ministers van Onderwijs, Mariëlle Paul en Robbert Dijkgraaf? Waar is Wouter Koolmees, de president-directeur van de NS? Ik had contact met Koolmees over die sit-ins op de stations. Hij is van goede wil, maar kan er niks tegen doen, zegt hij. Maar hij kan toch op z’n minst openlijk zeggen dat hij grote problemen heeft met die acties?”

Weijel vreest dat als bestuurders zich niet uitspreken, het van kwaad tot erger gaat. “Niet ingrijpen kan leiden tot de volgende stap: fysiek geweld tegen Joden.” Hertzberger: “Dan zijn we heel ver van huis. Dat het snel mis kan gaan, heeft de geschiedenis wel bewezen.”

Ze pleiten voor maatregelen zoals het verbieden van slogans die oproepen tot genocide op Joden en het strafbaar stellen van verheerlijking van terrorisme. “Er ligt een wetsvoorstel in de Kamer dat terrorisme-verheerlijking strafbaar stelt. Voer dat versneld in. En: verbied organisaties die Hamas steunen”, zegt Hertzberger.