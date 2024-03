Rode Kruis: mogelijk niet voor elke vluchteling dit weekend een bed

Volgens het Rode Kruis dreigt dit weekend een situatie waarin er niet voor iedere vluchteling een fatsoenlijke slaapplek is. De hulporganisatie maakt zich ernstige zorgen over het tekort aan opvangplekken in Nederland en roept gemeenten op om snel meer locaties te realiseren. Anders kan er een “onmenselijke situatie” ontstaan.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldde woensdag geen zicht te hebben op nieuwe opvanglocaties, terwijl het aanmeldcentrum in Ter Apel al weken overvol is. Er sluiten de komende tijd juist veel opvangplekken omdat contracten aflopen. Een daarvan is de nachtopvang in 2e Exloërmond, waar tweehonderd asielzoekers van zaterdag op zondag voor het laatst de nacht mogen doorbrengen.

Als gemeenten niet gauw meer opvangplekken regelen, “krijgen we situaties ver onder de humanitaire standaarden en slapen er mensen in ruimten die daar helemaal niet voor geschikt zijn”, zegt Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp bij het Rode Kruis. “Dat mag écht niet gebeuren.” Het Rode Kruis zegt klaar te staan om, waar mogelijk en als gemeenten daar behoefte aan hebben, te helpen bij het opzetten van nieuwe opvanglocaties.

De hulporganisatie hekelt ook de “onnodige logistieke puzzel” die nu iedere keer gelegd moet worden door het tekort aan opvangplekken. Mensen worden “door het hele land van plek naar plek verhuisd” en weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. Daar moet een eind aan komen, vindt het Rode Kruis. “We zien hoe deze situatie langzaam iedere vorm van menswaardige opvang overschrijdt”, aldus Segaar.

Twee jaar geleden zette het Rode Kruis tenten op bij Ter Apel om onderdak te bieden aan mensen voor wie geen bed was in het aanmeldcentrum. Een dergelijke situatie willen de betrokken partijen volgens het Rode Kruis nu “koste wat het kost” voorkomen. Toch sluit Segaar niet uit dat de hulp van de organisatie weer wordt ingeroepen. “Als dit zo doorgaat, zal het Rode Kruis opnieuw bijspringen.”