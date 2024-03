Ook Curaçaose ministers testen negatief bij drugstest

Minister-president van Curaçao, Gilmar ‘Pik’ Pisas, heeft negatief getest op de aanwezigheid van cocaïne en marihuana in zijn bloed. Dat geldt ook voor de andere ministers van zijn partij, de MFK. Alle negen parlementsleden van de partij testten ook negatief. Met de tests reageren de politici op aanhoudende verhalen op het eiland over drugsgebruik door politici.

De uitslag is donderdagavond (lokale tijd) naar de pers gestuurd. De gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlson Manuel, zal zich in Nederland laten testen. Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport Sithree ‘Cey’ van Heydoorn heeft zich in Colombia laten testen, waar hij was voor een werkbezoek.

Parlementslid voor regeringspartij PNP Gwendell Mercelina onderging woensdag al een drugstest. De resultaten van de urinetest waren ook negatief. Wat betekende dat hij cocaïne noch marihuana gebruikt. Mercelina werd door een collega-parlementslid beschuldigd van drugsgebruik.

Voordat hij de test onderging, verklaarde Mercelina aan de aanwezige pers dat hij persoonlijk geen behoefte had om de test te doen, omdat hij zelf weet dat hij ‘schoon’ is. “Maar ik ben een parlementslid en vertegenwoordig het volk. Dat heeft recht op openheid.” Hij riep alle andere politici op zich ook te laten testen.

De MFK liet woensdag weten alle politici naar het laboratorium te sturen om een drugstest te laten doen, omdat er volgens de partij allerlei valse beschuldigingen worden geuit. Nog onduidelijk is of ook ministers en parlementsleden van andere partijen zich laten testen.