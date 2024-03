Paasweekend best warm met regen, zon en overlast door paasvuren

Dit paasweekend is er dagelijks kans op regen, maar ook is het af en toe droog met een zonnetje. Tot en met zondag is het met 14 tot 18 graden behoorlijk zacht. Eerste paasdag is er kans op rookoverlast door paasvuren, vooral in het noorden en oosten. Tweede paasdag is het vermoedelijk de hele dag behoorlijk nat. Dit verwacht Weeronline.

Zondag, de eerste dag van Pasen, is het zacht voor eind maart. Een groot deel van de dag lijkt droog te verlopen. Vanuit het zuiden neemt de kans op buien later op de dag wel toe. Die dag worden op veel plaatsen paasvuren aangestoken, met name in het oosten en noorden van het land, maar ook over de grens in Duitsland. Als het tegenzit met de wind, heeft het midden van het land daar ook last van.

Maandag, tweede paasdag, is er veel kans op regen, mogelijk zelfs de hele dag. Verder wordt het dan hooguit 12 graden.