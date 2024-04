Advocaat derdelanders: uitspraak moet gelden voor hele groep

Nu zes derdelanders uit Oekraïne voorlopig in Nederland mogen blijven, moet dit gelden voor alle derdelanders. Dat zegt advocaat Wil Eikelboom, die enkele vluchtelingen bijstaat, op X. Het is volgens hem “ondenkbaar” dat demissionair asielstaatssecretaris Eric van der Burg de uitspraak “niet van toepassing verklaart op de hele groep”.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft dinsdagavond bepaald dat zes derdelanders voorlopig recht houden op opvang. Het gaat om een voorlopige voorziening. Veel derdelanders vechten het besluit dat ze moeten vertrekken aan bij de rechtbanken. Die spreken elkaar tegen. De rechtbank in Amsterdam heeft vorige week de hoogste Europese rechter om verduidelijking gevraagd. Totdat dit antwoord er is, mogen de derdelanders blijven.

De uitspraak van dinsdag geldt in principe voor zes derdelanders, maar is volgens de Raad van State wel richtinggevend. Andere derdelanders krijgen in dezelfde omstandigheden dezelfde voorlopige uitspraak.

Het is niet duidelijk hoeveel derdelanders er nog in Nederland zijn. Het ging aanvankelijk om ongeveer 2900 mensen, maar een deel heeft asiel aangevraagd en een ander deel heeft Nederland verlaten.