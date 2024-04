Arno Vermeulen stopt nu als NOS-commentator, gaat talent opleiden

Arno Vermeulen stopt voorlopig als commentator bij voetbalwedstrijden van de NOS. Een woordvoerder van de omroep heeft een bericht hierover van Voetbal International dinsdag bevestigd. Vermeulen gaat zich bij de publieke omroep bezighouden met het opleiden van sportcommentatoren. Wel blijft hij actief als tafelgast bij Studio Voetbal.

Het besluit van de 63-jarige Vermeulen volgt uit het cultuuronderzoek dat de NOS deed nadat de Volkskrant had bericht over misstanden op de redactie van NOS Sport. Een van de conclusies die uit het onderzoek naar voren kwam, was dat leidinggevenden meer tijd moeten besteden aan het begeleiden van nieuw personeel.

Vermeulen zei na de onthullingen in de Volkskrant dat hij niets had gemerkt van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Hij zei “buikpijn” van het nieuws te hebben. De presentator en commentator begon in de jaren negentig bij de NOS als verslaggever voor Langs de lijn.