Boetebedrag COA voor te vol Ter Apel boven de 4 ton

De boete die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente Westerwolde moet betalen, is opgelopen tot 405.000 euro. In de nacht van maandag op dinsdag sliepen er 2191 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel, wederom meer dan de toegestane 2000. Iedere keer dat dit aantal wordt overschreden, moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen.

In de nachtopvang in 2e Exloërmond sliepen 187 mensen, laat een woordvoerder van het COA weten. De opvang sluit dinsdag, en er is nog geen alternatief gevonden. Eigenlijk zou de locatie zondag al dichtgaan, maar de gemeente Borger-Odoorn, waar 2e Exloërmond onder valt, besloot vrijdag tot een korte verlenging. “Vanwege deze feestdagen en humanitaire redenen toont het college van Borger-Odoorn zich bereid om het COA twee nachten langer te helpen in deze opvangcrisis.”

Volgens de woordvoerder van het COA is de nachtopvang dinsdag weer onderwerp van gesprek in het college van Borger-Odoorn. Of daar nog een verlenging of misschien zelfs een andere opvanglocatie uit gaat komen, weet de woordvoerder nog niet.