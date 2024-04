Derdelanders die uit Oekraïne zijn gevlucht, mogen voorlopig toch in de opvang in Nederland blijven. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, dinsdagavond bepaald.

Hun recht op bescherming is eigenlijk verlopen, maar dit wordt aangevochten bij de rechter. De rechtbank in Amsterdam heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie om verduidelijking van de regels gevraagd. In afwachting van het antwoord daarop mogen derdelanders blijven.