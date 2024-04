Eerste Kamer stelt behandeling sluiting Groninger gasveld uit

De Eerste Kamer wil het wetsvoorstel dat de definitieve sluiting van het Groninger gasveld regelt, volgende week nog niet behandelen. Een meerderheid van de senatoren is niet helemaal overtuigd dat de leveringszekerheid voldoende verzekerd is en wil onder meer een commissiedebat afwachten dat de Tweede Kamer daar woensdag over houdt.

Het verzoek tot uitstel was afkomstig van VVD-senator Caspar van den Berg. Hij benadrukte daarbij dat een latere behandeling geen verschil hoeft te maken tussen wel en niet boren in het komende gasjaar, dat pas in het najaar begint. Er is nog tijd genoeg om tot een definitief besluit te komen, betoogde hij. Hij kreeg steun van BBB, PVV, JA21, SGP, FVD en 50PLUS.

De Tweede Kamer stemde onlangs met zeer ruime meerderheid in met het voorstel van staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) om het Groningenveld zo snel mogelijk definitief te sluiten. Het werd naar de Eerste Kamer gestuurd met het verzoek om het ook daar met spoed te behandelen. Vijlbrief is “onaangenaam verrast” dat de senaat daar geen gehoor aan wil geven, laat een woordvoerder weten.

SP-senator Bastiaan van Apeldoorn zegt het “verbijsterend” te vinden dat onder meer de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet op deze manier een besluit traineren. Ook D66’er Willemijn Aerdts is zeer kritisch. “We laten mensen echt in onzekerheid zitten.” De gaskraan wordt dichtgedraaid omdat de winning al jaren aardbevingen veroorzaakt en daarmee voor onveiligheid zorgt.

In de Tweede Kamer klinkt eveneens verbazing. “Dit moet een fout zijn”, zegt Kamerlid Julian Bushoff van GroenLinks-PvdA. Hij hoopt dat de Eerste Kamer die rechtzet door alsnog op 16 april in te stemmen met stopzetting van de gaswinning. Ook Sandra Beckerman van de SP is boos dat de genoemde partijen “na al het leed, na alle onveiligheid ons aangedaan door een onbetrouwbare overheid” de Groningers weer laat wachten.