GGD versoepelt PFAS-advies moestuinen rond vliegveld Rotterdam

De GGD versoepelt het advies voor het eten van groente en fruit uit moestuinen naast het vliegveld van Rotterdam. De gebruikers van de volkstuinen Wilgentuin en Zuiderlaan kunnen weer producten uit eigen tuin consumeren, mits ze die wel afwisselen met groente en fruit uit de supermarkt. Eind vorig jaar adviseerde de GGD Rotterdam-Rijnmond uit voorzorg om niets meer uit die moestuinen te eten, nadat verhoogde concentraties PFAS waren aangetroffen in een sloot tussen Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de volkstuinen.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. De verontreiniging bij RTHA komt zeer waarschijnlijk door PFAS-houdend blusschuim dat de brandweer jarenlang gebruikte. De oefenplaats van de bedrijfsbrandweer op het compacte luchthavencomplex in het noorden van Rotterdam ligt vlak bij de sloot waarin eind vorig jaar verhoogde PFAS-waarden werden gemeten.

De afgelopen maanden is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Zo vonden meerdere metingen plaats van de grond en het water bij de volkstuinen en een nabijgelegen ponyclub. De GGD beoordeelde de resultaten en concludeerde dat het PFAS-gehalte in de meeste moestuinen hoger is dan de advieswaarde van het RIVM voor dagelijks eten uit de tuin.

“Dit kan een risico zijn voor tuinders die elke dag uit de eigen tuin eten”, staat in een bericht van RTHA. “Als tuinders af en toe uit eigen tuin eten, is de extra hoeveelheid PFAS die ze binnenkrijgen gering. Het gezondheidsrisico is dan klein.”

Daarom kregen de tuinders dinsdagavond tijdens een besloten bijeenkomst het advies om het eten van groente en fruit uit eigen tuin af te wisselen met producten uit de supermarkt of om eventueel in bakken te telen. De GGD raadt af om het slootwater te gebruiken voor het besproeien van de moestuinen. Voor de ponyclub, die ook aan de verontreinigde sloot ligt, zijn geen maatregelen nodig.