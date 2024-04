Instelling voor compensatie schade Oekraïne komt in Nederland

Nederland wordt gastland voor de instelling die moet zorgen dat de schade van de oorlog in Oekraïne wordt gecompenseerd. Bij een conferentie in het World Forum in Den Haag die in het teken stond van gerechtigheid voor Oekraïne stemden de 44 vertegenwoordigde landen in met een Nederlands voorstel.

Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) zei op de afsluitende persconferentie wel dat Nederland gastheer wordt “onder bepaalde voorwaarden”. Een van die voorwaarden is dat er een “duidelijk juridisch raamwerk” is voor het “compensatiemechanisme”.

Tijdens de conferentie is het register geopend waar Oekraïners hun schade kunnen opgeven. Aanvankelijk kunnen ze alleen schade aan hun huizen aanbrengen. Op de eerste dag zijn volgens Bruins Slot meer dan honderd schademeldingen gedaan. Dat aantal groeit volgens de minister met het uur.

Hoe de compensatie wordt uitbetaald is nog niet duidelijk. Bruins Slot opperde eerder op dinsdag om de bevroren Russische tegoeden hiervoor aan te wenden. Het compensatiemechanisme moet zorgen dat Oekraïners hun schade krijgen vergoed. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft eerder opgeroepen om een dergelijk mechanisme op te richten.