Kamer na debat niks wijzer over mogelijke Russische beïnvloeding

De Tweede Kamer wil dolgraag opheldering van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) over mogelijke Russische beïnvloeding. De bewindsman moet keer op keer wijzen op de geheimhouding rond het werk van de inlichtingendiensten.

Aanleiding voor het debat is een waarschuwing van de Tsjechische geheime dienst BIS dat Rusland politici met geld probeert te beïnvloeden. Volgens Tsjechische media zou het ook gaan om Nederlandse politici en partijen, maar daar heeft De Jonge van de Tsjechen geen informatie over gekregen, liet hij al eerder weten.

Nadat media in Tsjechië hadden bericht dat Nederlandse politici en partijen betrokken waren, waren al snel de ogen gericht op FVD. Die partij van Thierry Baudet staat bekend om haar pro-Russische houding. Baudet ontkent alles en spreekt van “feitenvrij gepraat over roddels en insinuaties” en was daarom niet bij het debat.

De Jonge zegt door de berichten “bezorgd” te zijn, maar “niet verrast”. Hij wijst erop dat al jaren wordt gewaarschuwd voor Russische beïnvloeding. De inlichtingendienst zal al zijn bevoegdheden inzetten als daar aanleiding voor is, bezwoer de minister in het debat dat was aangevraagd door de PVV.

Het kabinet zal de Kamer over de zaak informeren zodra dat kan. “Het voelt ongemakkelijk”, zei Pieter Omtzigt van NSC. Hij maakt zich zorgen over de integriteit van de komende Europese verkiezingen. De minister zei het ongemak te snappen, maar hij wil de diensten niet voor de voeten lopen.

Het debat kent “geen ideale uitkomst, maar dit is het maximaal haalbare”, zei PVV-leider Geert Wilders aan het eind van het debat.

Meerdere Kamerleden wilden nog van De Jonge weten of de inlichtingendiensten wellicht meer of andere bevoegdheden nodig hebben om dit soort bedreigingen van de democratie het hoofd te kunnen bieden. De minister zei daar verder over te willen praten bij de aanstaande herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Ook de Kamer zelf moet zich beter wapenen tegen buitenlandse inmenging, vindt een ruime meerderheid onder aanvoering van GroenLinks-PvdA. Zo moet het mogelijk worden om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar ongewenste beïnvloeding van Kamerleden. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, krijgt een maand om met voorstellen in die richting te komen.